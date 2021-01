‘Le Petite by Paula’: Así es la nueva marca de ropa ‘made spain’ de Paula Moya que te va a crear más necesidades que ‘Sexo en Nueva York’

Y no lo decimos nosotras. Fue anunciar Paula Moya en su cuenta de Instagram que lanzaba su propia marca de ropa y colapsarse totalmente la web. Por eso, aunque el lanzamiento fue el domingo, hasta ayer no pudimos ver todo lo que esta nueva marca ‘made in spain’ nos proponía. Y os juramos que os va a crear más necesidades que el vestuario de ‘Sexo en Nueva York’. Y es que además de influencer, Paula Moya, es estilista y eso se nota.

Prendas para tener un buen fondo de armario con básicos de calidad, mezclado con prendas en tendencia con muchos detalles y romanticismo. “Esta web ha nacido con el objetivo de mostrar lo que hay detrás de una marca 100% española. Estamos trabajando muy duro en este proyecto de la mano de modistas, patronistas y bordadores con el objetivo de realizar piezas muy exclusivas de gran calidad, cuidando hasta el más mínimo detalle”. ¿Preparada para ver nuestra selección de favoritos? ¡Aquí los tienes!

