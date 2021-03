Hande Erçel (‘Love is in the air’) derrocha estilo con esta blazer azul de Zara que te hace el look mucho más primaveral

‘Love is in the air’. Sí, estamos hablando de la serie turca que emite Telecinco y que también nos ha robado el corazón. ¿Tú también te has enganchado? Quién no lo haría con la mirada de Serkan Bolat (inserta suspiros de amor). Nosotras nos hemos enamorado de Serkan y Eda, los protagonistas de la serie, y ellos de la moda española. Y es que Eda nos ha conquistado con su estilo de vestir casual pero muy en tendencia y ya son muchas las prendas que hemos visto lucir a la actriz turca de Mango y de Zara.

Si el otro día veíamos a Eda lucir un cárdigan de nueva colección de Mango en la serie turca, ahora la hemos visto con este blazer de nueva colección de Zara en un azul precioso que te hace el look más primaveral. Y debajo lucía un mono de Bershka. ¡Amancio conquistando Turquía!

BLAZER CRUZADA BOTONES (79,95€)

Blazer cruzada botones.

