Deja de buscar, esta es la blazer cropped roja de Zara con la que Aretha Fusté ha enamorado a medio Instagram

¿Ya no te caben más blazers en el armario? Pues prepárate para comprar otra burro cuando veas esta MARAVILLA de blazer cropped frambuesa de Zara que ha estrenado Aretha Fusté en el cielo de Madrid. ¿Puede ser MÁS bonita? Ya os lo decimos nosotras. ¡NO! Y además, no nos puede gustar más como lo ha combinado la influencer catalana. Pero no solo a nosotras, Instagram se ha llenado de preguntas acerca de esta blazer.

Stories Aretha Fusté.

Aretha la ha combinado con un crop top negro de manga larga, unos vaqueros claritos de esos de toda la vida que hacen tipazo...¡Y lookazo de 10!

BLAZER CROPPED CON LINO (29,95€)

Blazer cropped roja.

