Sí, Aretha Fusté nos FLIPA con este conjunto de Zara (muy Spice Girls) que nos recuerda a los pantalones de cuadros rosas de Lady Di en 1986

Y todos los caminos nos llevan a Reino Unido. Lady Di y Spice Girls. Eso sí, Aretha Fusté nos ha conquistado con este conjunto de nueva colección de Zara de cuadros vichy desde Turquia. Morimos de envidia (obviamente) y solo podemos pensar en Eda y Serkan en ‘Love is in the air’. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. Estos pantalones de Zara que nos recuerdan a aquel estilismo que llevó Lady Di en 1986 cuando posaba junto a un pequeño príncipe Harry en su casa de Highgrove. ¿No os acordáis? Aquí los tenéis.

Lady Di en 1986.

Ahora ya nos entendéis, ¿no? Y es que ha sido ver estos pantalones de Zara y solo poder pensar en Diana de Gales. Eso, sí, cuando vemos el conjunto entero nos vienen a la mente las Spice Girls y los años 90. ¿Os pasa lo mismo?

Ya os avisamos ayer que el estampado de cuadro vichy había vuelto con más fuerza. Y si por culpa de La Vecina Rubia necesitamos una blazer con ese estampado, ahora por culpa de Aretha Fusté necesitamos este conjunto en nuestra vida. Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos primaverales y veraniegos más elegantes. El vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y ahora La Vecina Rubia y Aretha Fuste.

CUERPO CUADRO VICHY (22,95€)

Cuerpo cuadros vichy.

PANTALÓN MINI FLARE CUADRO VICHY (25,95€)