El nuevo bolso de Zara que es una ‘plaga’ en Instagram ya no es solo verde, ¡ahora lo tienes en 7 colores!

¡Y Amancio lo ha vuelto a hacer! De los creadores de la cazadora amarilla que fue una plaga y después la versionó en varios colores, ahora llega el bolso verde ‘plaga’ de Zara que ya está en siete colores diferentes. No, nosotras aún no lo tenemos. Y no, tampoco nos hemos cansado de verlo aunque parezca mentira. Si La Vecina Rubia ha caído, nosotras también podemos y además no nos podemos reír más con los Stories de @Carmeron sobre el bolso. ¡Os va a pasar lo mismo!

De llamativos colores a contraste con una cadena gruesa de color dorado, este diseño nos recuerda (muy mucho) a uno de los modelos más famosos de Bottega Veneta.

Bolso verde.

Las tendencias no entienden de fronteras y tampoco lo hace un bolso de Zara que se ha posicionado como una de las prendas más virales del año. Tanto en España como en toda Europa. Son muchas las influencers, expertas en moda y usuarias de Instagram que le han declarado su amor a un bolso acolchado de un precioso color verde y que vuelve a estar a la venta. ¿Vas a caer rendida?

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)

Bolso acolchado cadena.

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)

Bolso cadena.

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)

Bolso acolchado cadena.

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)

Bolso acolchado cadena.

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)

Bolso acolchado cadena.

BOLSO HOMBRO ACOLCHADO CADENA (22,95€)