No se puede ser MÁS tendencia que Estela Grande con esta blazer rosa de Zara que hace ‘lookazo’ con vaqueros anchos y zapatillas Nike Blazer

Sí, ha sido ver a Estela Grande y pensar en una versión de ‘Gossip Girl’ a la madrileña. Y es que no nos puede gustar más su estilo. Y ahora lo hace con las Nike más vendidas en 2020. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Hablamos de las deportivas estrella del 2020 que se han vuelto imprescindibles este este 2021. Sí, no hay duda, estamos hablando de las zapatillas Nike Blazer Mid ’77.

Y lo ha hecho de la manera más pija con esta blazer de estructura rosa de Zara y vaqueros anchos. ¡Lookazo para llevar 24/7!

BLAZER ESTRUCTURA CUADROS (49,95€)

