Cuando María Pombo lleva pantalones vaqueros con las Nike Blazer blancas porque es más tendencia que nada

Y es que María Pombo se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con estas New Balance, hoy lo hace con las Nike más vendidas en 2020. Por eso es la influencer estrella en nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Hablamos de las deportivas estrella del 2020 que se han vuelto imprescindibles este este 2021. Sí, no hay duda, estamos hablando de las zapatillas Nike Blazer Mid ’77.

Aparentemente no tiene nada el look, y seguro que lo estás pensando. Pero todos los elementos que forman el estilismo funcionan hoy, lo hacían hace 10 años y lo harán dentro de una década. María Pombo ha apostado por los vaqueros de toda la vida, si esos que te sientan como un guante, la sudadera azul de Zara con Everlast que agotó y una blazer en el mismo tono azul con cuadros. Y cómo no, las zapatillas blancas de bota con el logo de Nike en negro son el toque más en tendencias.

BLAZER MID ’77 (99,95€)

Nike Blazer Mid'77.

SUDADERA EVERLAST (25,95 EUR)