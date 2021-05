Cuando veas el lookazo que se ha marcado Pilar Rubio no vas a necesitar ni ir a la playa para copiárselo hoy mismo por las calles de Madrid

¿Podemos tener más ganas de verano? Imposible. Y más después de ver el lookazo que se ha marcado esta mañana Pilar Rubio para presentarnos su nueva colección de baño de la mano de la firma gallega Selmark. ¿Se ir en modo diva el chiringuito? Pilar nos acaba de demostrar que sí. Pero no solo a la playa, tenemos clarísimo que este verano los bañadores se puede llevar también por la ciudad. Y Pilar Rubio lo tiene claro. “¡Este verano os propongo sacar el bañador a la calle! No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!”. ¡Nosotras nos apuntamos, amigas!

Pilar Rubio presenta su segunda colección cápsula de baño diseñada en colaboración con la firma gallega Selmark.

Si ya el año pasado nos enamoramos de toda la colección de baño de Pilar Rubio, este año aún más si es posible. La presentadora ha diseñado una colección cápsula formada por cinco modelos de bañadores que son una apuesta clara por empoderar a la mujer, independientemente de su cuerpo y poniendo todo el protagonismo en la seguridad que proporciona llevar unos diseños que se ajustan a la silueta de cada uno. ¡Una MARAVILLA!

Pilar Rubio presenta su segunda colección cápsula de baño diseñada en colaboración con la firma gallega Selmark.

Pilar Rubio ha combinado este bañador de cuello halter de su colección con una falda larga diseñada con el mismo estampado. El bañador es de escote halter y sin aros con estampado de cachemire en tonos tan veraniegos lo convierten en una pieza muy alegre y llena de vida. ¿No me digáis que no es un lookazo para una tarde con amigas en Madrid?

BAÑADOR DREAM PILAR RUBIO (96,95 €)