Maikel Delacalle: “Entiendo que la gente nos etiquete a todos como machistas, pero el 99,9% de mis letras respetan a la mujer”

Puntual a nuestra cita. Bueno, mejor dicho, más que puntual. Maikel Delacalle llega media hora antes de la hora de la entrevista. Con su estilo y su energía inconfundible. Su acento canario como bandera y su verdad por delante. Le da igual lo que piense la gente, él tiene claros sus objetivos y lo que quiere conseguir. De Canarias para el mundo. Y ahora llega con una colaboración (o un ‘junte’ como le gusta decir a él) con Guaynaa en Una Pregunta. Se trata de su primera colaboración, y ya apunta a convertirse en la banda sonora favorita de millones de personas.

Antes de empezar a hablar de este nuevo single, ¿cómo estás?

Pues la verdad que muy bien, muy contento con todo lo que está pasando. La familia todos con salud que es lo importante y con lo demás poquito a poquito.

Llegas con de nuevo con ‘Una pregunta’, cuéntanos cómo surgió el tema y la colaboración.

Pues el tema en sí te lo dice, porque yo me sigo preguntando cómo surgió el ‘junte’ porque en un principio la canción era para mí, yo la compuse y no pensé en meter a nadie. Pero hablando con mi mánager, me dijo, aquí falta alguien y creo que va a ser Guaynaa. Hablé con Guaynaa, lo llamé por teléfono y yo sentí que la vibra fue increíble. Entonces fue cuando le dije que le mandaba un tema y al día siguiente ya tenía escrita su parte. Y yo creo mucho en eso, cuando todo se da es que estaba hecho el tema para hacerlo con él. Y eso se nota también a la hora de escucharlo.

Dices que ya tenías el tema hecho, no sé si lo escribiste durante la cuarentena...

Sí, exacto. Lo empecé a escribir en la cuarentena y después lo terminé un día que tenía libre. Me metí a darle caña, cuando estaba en una villa en Tenerife que tu sabes que eso es un paraíso... Pues en una piscinita metido, era el día perfecto, y ahí me puse a acabarlo y se lo mande a Guaynaa.

Y hablando de Guaynaa, me decías antes que la vibra por teléfono fue increíble... Pero si no me equivoco, en persona no os habéis visto, ¿no?

No, en persona no. Y te tengo que confesar algo, normalmente no trabajo tanto con alguien que no conozco en persona. Pero este tío tiene tan buena vibra y me recuerda tanto a mí, que casi pude sentirlo por el teléfono, ¿me entiendes? Casi que le pude dar la mano por el teléfono. Es muy buena gente, muy suelto. Me recuerda mucho a la gente de aquí, a los andaluces.

Pues entonces el día que os juntéis, que tiemble la ciudad dónde estéis... (risas)

(Risas) El día que nos juntemos yo creo que podemos hacer una buena bomba.

Estaremos pendientes, entonces. Y me decías antes que este tema nació durante la cuarentena, ¿te sirvió para componer mucho?

Sí, hice muchas canciones y además me sirvió para estar con la familia que también lo necesitaba.

¿Ese parón te sirvió para conocerte mejor a ti mismo?

Me he conocido mejor y he aprendido a tener más paciencia. Porque yo lo quiero todo para ya, y si en esta cuarentena todos no hemos aprendido a tener más paciencia es porque no hemos querido. Porque hasta para llevar la mascarilla hay que tener paciencia.

Y dices que no has parado de componer en este año, ¿tenéis ya fecha para el disco?

No soy muy ordenado, me guío por la vibra. Si el mes que viene me siente lanzar algo, lo voy a lanzar. Yo solo aviso una cosa a la gente, que se vienen juntes muy buenos y con gente de Canarias también.

Otra colaboración entonces, ¿te gusta más trabajar con compañeros que en solitario?

Con compañeros me gusta mucho porque te diviertes un montón y de eso trata la música, pero en solitario al final es tu bebé y lo haces a tu medida 100%. Pero si me das a escoger, con compañeros sin duda.

Ahora que hablabas de una colaboración con un artista canario, tenéis mucha culpa de el gran momento de la música urbana en España.

Pero también hay artistas del resto de la península que han hecho mucho por la música urbana. No te digo nada de Rosalía porque ya es otra liga, pero por ejemplo C.Tangana. En Canarias abrí yo las puertas de lo que vino después. Y ahora los canarios nos juntamos con el resto de España y se está creando un tornado que cuando se termine va a ser una buena mezcla.

Si cuándo tu abriste las puertas en Canarias, te dicen que en 2021 en España la música urbana estaría en este gran momento, ¿te lo hubieras creído?

Las hubiera abierto aún con más ganas (risas).

Pero dentro del boom de la música urbana no todo es bueno, está la parte mala que os siguen etiquetando como letras machistas...

Sí, pero tengo que decir que yo me salvo un poco porque el 99,9% de mis letras no son machistas. Justo ‘Una pregunta’ si que es un poco más picante, pero hay que analizar la letra. No todo es machista como la gente piensa al escucharlo. Hasta ahí sí que puedo, porque es gracioso, picante, pero no le falto el respeto a nadie. Yo nunca haré una letra machista como hace todo el mundo. Por ejemplo, si le das una vuelta a este último tema, cuando digo “por detrás o por alante”, ni siquiera estoy preguntando nada malo. Estoy preguntando lo del coche, que si entra por la disco por la puerta de atrás o la de delante, que si se saca un selfie por detrás o por delante… No estoy preguntando nada malo, solo que es una cosa que te entra en la cabeza medio picante.

Pero, ¿entiendes que la gente os etiquete como machistas?

Yo entiendo todo porque el trap y el reguetón es calle y hablar mal de las mujeres. Pero por ejemplo Sebastián Yatrá le da ese toque más romanticón a la música urbana.

¿Con quién harías tu un tema en España para que quedara ese toque romanticón que dices?

Yo hice una con Lérica que la clavamos... Hay muchos, pero un tema yo con Alejandro Sanz la rompemos por todos lados.

¡Pues mensaje para Alejandro Sanz! Y ahora que decías hay que analizar las letras, ¿tienes que explicarlas muchas veces?

Muchas veces, porque yo no quiero decir lo que la gente muchas veces entiende. Pero ya te digo que lo entiendo y lo veo normal. Sí yo escucho música de mujeres en las que me vea discriminado, lo voy a decir.

Tenéis un publico muy joven. ¿Qué le dirías?

Que no sean tan machistas con las letras. Antes los poetas quedarían para ver quién era más poeta, ahora los artistas quedarán para ver quién dice más insultos. La música es poesía y magia.

