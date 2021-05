Todas tus camisetas blancas de verano van a necesitar estos collares ‘made in spain’ que te hacen el look y ya han enamorado a Sara Baceiredo

Favorece, es original, combina con todos tus looks y además es de marca española. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda, este es el collar del momento en Instagram y si aún no lo has visto es que no tienes redes sociales o te has ido de retiro espiritual. Palabrita de Lifestyle. Y es que no hay día que no abramos Instagram y veamos a alguna de nuestras influencers favoritas lucirlo, tanto en sus fotos como en sus stories. Sí, estamos hablando de una de nuestras marcas de collares favoritas y de Sara Baceiredo también. Se trata de Lulàs-Lulàs, la firma sevillana de joyas personalizables que debes tener bajo tu radar y que acaba de sacar nueva colección.

Stories Sara Baceiredo.

La firma sevillana que nació en 2018 de la mano de Lourdes Torrecilla apuesta por un universo onírico repleto de color y charms especiales que mezcla sofisticación y modernidad y que se resume en una sola palabra: personalización. Y ahora nos han vuelto a sorprender y enamorar con la nueva colección de verano.

Y es que Sara Baceiredo ha demostrado que solo necesita una camiseta blanca básica y un collar de Lulàs-Lulàs para marcarte un lookazo para ir de cena.

Cadena Waves In the Ocean (48€)

Cadena Lulàs-Lulàs.

Charm Seehorse in the deep Green Ocean (22€)