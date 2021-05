La falda pareo MÁS bonita del verano (y de efecto tipazo) es esta de Pull&Bear que Sara Baceiredo ya ha llevado por las calles de Madrid

No hace falta que sea verano para estrenar la falda pareo más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano: resalta el bronceado y hace efecto tipazo. Y Sara Baceiredo lo sabe y ha estrenado esta preciosa falda de Pull&Bear por las calles de Madrid que nos ha robado el corazón. Y es que esta primavera la falda será pareo o no será. Así que si aún no tienes una en tu armario ya estás tardando en apuntarte a la tendencia del momento.

La falda anudada se convierte en una de las opciones más reiteradas en la pasarela y en las tiendas de cara al buen tiempo y ya la puedes encontrar en todas las tiendas low cost de Inditex. Y este conjunto de Pull&Bear que ha estrenado Sara Baceiredo no puede ser más precioso y resaltar más el bronceado con este color lila estampado.

Minifalda pareo estampada (17,99 €)

Pero no solo eso, amigas. Sara Baceiredo también nos ha descubierto y enamorado en sus stories con las velas que van a amar todas las chicas que adoran la música y las velas. ¿Qué aún no las conoces? Se trata de la marca Scandle: primera marca en fusionar aroma y música en una misma vela. ¿Cómo? Se trata de esta startup española que presenta un concepto diferente e innovador. Las velas de la firma cuentan con una mezcla de esencias únicas y una playlist de Spotify asociada, creando así una experiencia mágica a través de la música y el olor. Además, son 100% naturales, veganas y respetuosas con el medio ambiente, y están fabricadas en un taller artesanal ubicado en Valencia (España). La marca fue fundada a finales de 2020 por Ani y Nikol, madre e hija, las cuales emprendieron un proyecto compartido que ha conseguido ser todo un éxito. ¡Nos hemos enamorado!

