La Reina Letizia estrena el vestido MÁS reivindicativo (y solidario) obra de Ulises Mérida y supervivientes de la esclavitud sexual

Semana intensa, de no parar y con potentes mensajes a través de sus looks. Así ha empezado la semana la reina Letizia. Y no lo decimos solo porque haya roto su norma en pandemia de repetir casi todos sus looks por partida doble y en menos de 24 horas. Ayer hizo un significativo guiño a la moda vasca apostando por un vestido camisero largo negro de la diseñadora Leyre Doueil. Y hoy ha ido un paso más allá lanzando un mensaje aún más potente.

Y esta mañana la reina Letizia ha vuelto a utilizar la moda para lanzar un mensaje. Esta vez ha sido con un vestido solidario que ayuda a mujeres rescatadas de la prostitución. Se trata de un diseño realizado por el diseñador español Ulises Mérida en colaboración la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) dentro de la colección LIBRE que se presentó el pasado mes de abril en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021-2022. ¡BRAVO!

GRAF1445. MADRID, 02/06/2021.- La reina Letizia (C) posa junto con el presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Bayón (d) y el presidente de la Mutua Madrileña Ignacio Garralda (i) antes de una reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) en la Sede de Mutua Madrileña este miércoles. EFE/Ballesteros

Se trata de un vestido en color gris con estampado de rayas, escote barco y un lazo en el hombro izquierdo que la reina ha estrenado para la reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), de la que ella es presidenta de honor.