Danna Paola: “Me he encontrado con mucho idiota en el amor, pero gracias a eso he aprendido y han salido canciones muy bonitas”

¿Cuántas veces hemos sido idiotas en el amor? Y las que nos quedan, amigas. Yo creo que si nos ponemos nos podrían dar un título y todo para convalidarlo para el CV. Pero oye, como dicen Danna Paola y Morat en su nuevo temazo ‘Idiota’, de todo se aprende en este vida. Y en el amor también hay que caerse para saber lo que de verdad queremos en esta vida. ¿Qué aún no has escuchado ‘Idiota’? ¡Pues ya estás tardando! Ha salido hace unas horas y nosotros no podemos parar de escucharla y cantarla.

Aunque como diría Danna, “hay que estar emocionalmente bien para escuchar “Idiota”, por el shock que puede generar la canción al escucharla por primera vez, ya que cuando buscas pareja quieres que tenga cosas en común a ti, pero en realidad todos somos diferentes y es el amor el que te enseña las cosas nuevas de la vida.

¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Morat y Danna Paola!

Morat y Danna Paola presentan 'Idiota'.

¡Qué tal, chicos! ¿Cómo estáis ante este lanzamiento tan especial de ‘Idiota’?

Morat: Demasiados emocionados, felices. Estamos muy emocionados con este ‘Idiota’ porque es una colaboración que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y además creemos que la canción quedó espectacular, así que estamos muy felices.

Danna Paola: Muy felices y muy emocionados.

Ya habíais colaborado con ese villancico tan especial estas navidades, en qué momento dijisteis esta canción es para hacer una colaboración con Danna Paola. Esta conexión tan potente Colombia-México que nos habéis preparado.

Danna Paola: Es muy loco, porque justo lo comentábamos ahora que el compartir la canción navideña había sido como más frío y creo que nos quedamos con las ganas de hacer algo más. Ahí nació esa emoción. Yo escuché la canción que no estaba termina y dije esto es increible, yo quiero formar parte de esto. Para mi es un placer y un honor chicos que me hayan invitado a compartir esta canción y lo saben. Los admiro y los quiero. Además, creo que ‘Idiota’ es un himno muy heavy de amor y va a ser algo brutal.

Y además, el título ‘Idiota’ ya es una gran manera de demostrar las intenciones con esta canción... No sé si allá ‘idiota’ es una palabra tan potente como es España...

(Risas) Morat: En Colombia es un poquito menos que en España”.

Danna Paola: En México es ‘heavye’, eh.

Morat: Yo diría que en Colombia sobre una puntuación de 10 es un 4. Está tranqui, yo no le pondría nervioso si mi hijo lo dijera.

Danna Paola: Aquí sí, güey. Aquí es fuerte, es está idiota. Pero me encanta, porque hay gente muy idiota y nosotros somos normalmente muy idiotas en el amor pero eso nos ha hecho aprender y escribir bonitas canciones como esta. Entonces bueno, pues pasa, es una palabra que globalmente es fuerte. Pero es lo que decían los chicos de Morat antes, que a ellos les gusta poner títulos potentes de las canciones para que la gente los recuerde. Y obvio, tenía que llamarse ‘Idiota’.

Eso sí, no tenemos dudas de que la gente en España se la aprenderá fácil... Y decías tu ahora Danna, “hemos hecho mucho el idiota en el amor”. ¿Os han tocado más idiotas o habéis sido vosotros más idiotas?

Danna Paola: Yo me he encontrado con mucho idiota, la verdad. ¡Qué te digo!

Morat: Todos hemos tenido nuestros momentos de lapsus, hemos aguantado muchos idiotas y también nos hemos comportado como idiotas y eso es un poco el tema de la canción. Hay para ambos lados.

Danna Paola: ¡Exacto! Tratar de encontrar un amor en la persona que sigue te hace ser súper idiota, eso no puede pasar. Todos somos únicos y las relaciones se complementan por ser tan únicas cada una. No se va a repetir esa fórmula.

Y el mensaje tan potente de amor del que habláis en ‘Idiota’, ¿estáis hablando de un amor tóxico?

Morat: A la larga la canción está hablando del proceso de superación de un amor pasado, incluso hay una parte de la canción que habla de una estrategia...

Danna: Hay que estar emocionalmente bien para escuchar ‘Idiota’.

Sí, hacer que me he olvidado de ti para ver si vuelves...

Morat: Exacto, el típico consejo que te dan los amigos de aléjate, hazte el difícil para ver que pasa...

Danna Paola: O el si te desapareces lo vas a olvidar y eso no funciona... (risas) El ‘ghosting’ no funciona...

Es mucho peor normalmente....

Morat: Y la canción dice eso, que el riesgo que esa estrategia salga mal es estupidamente alto. Esta persona que se está cuestionando que tiene que hacer... Que la razón no importa cuando el corazón se interpone y es ahí cuando se siente como un idiota.

Y en el momento de escribir este tema, os habéis basado en una historia propia o en algo que os han contado...

Morat: Yo creo que lo dice la canción nos ha pasado a todos, es una experiencia bastante general. Retrata algo que nos ha pasado a todos... (risas) Ese entremedio de querer y no querer, caer en la tentación de hacerlo... A todos nos ha pasado en el amor.

De esta historia de amor ha surgido este espectacular videoclip que nos transporta al cine de los años 20 de suspense...¡Vamos, parece una película!

Morat: Está bueno, el videoclip está bueno. Colaborar con Danna no es lo mismo que colaborar con cualquier artista, Danna tiene un bagaje como actriz espectacular y bajo nuestra humilde manera de posar ante la cámara...

Danna Paola: ¡Oye! Que ustedes lo hacen muy bien, no se quiten mérito...

Morat: Queríamos aprovechar el talento de Danna haciendo un videoclip donde pueda lucirse...

Y por fin juntaros y grabarlo juntos, después de estar ya acostumbrados a los videoclips de este año de coronavirus por separado...

Danna Paola: ¡Exacto! Qué ganas teníamos ya. La vibra y la magia que uno da en el set, salen cosas maravillosas... Y lo rodamos allí en España. Lo pasamos genial y se nota.

Además, es una colaboración que deseaban hace mucho tiempo vuestros fans y la acogida que está teniendo el tema es de locos...

Morat: Estamos muy felices y enamorados porque la respuesta del público está siendo brutal y era algo que la gente llevaba pidiendo hace tiempo y como decíamos antes, el villacinco nos había dejado la espinita.

Danna Paola: Nos hicieron TT, los fandoms son maravillosos. Y esto lo va a petar increíble.