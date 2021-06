Tengas una comunión o una boda, Tamara Falcó sabe como ser la invitada MÁS ELEGANTE con un vestido de encaje azul que nunca falla

Siempre os lo decimos, pero no nos cansaremos. Tamara Falcó es elegancia en estado puro. Y es que de tal palo, tal astilla. Y siendo hija de Isabel Preysler no podía ser menos. Si hasta para cocinar la marquesa de Griñón es elegante, no podía ser menos para ir a una comunión. Y por eso Tamara ha escogido una opción que nunca falla. Un vestido de tirantes con encaje en azul. ¡Iba guapísima!

¿De dónde es el vestido? Pues como siempre nos lo ha descubierto @carmeron en su cuenta de Instagram como buena detective de la moda. Eso sí, amigas, la mala noticia es que no es de temporada.