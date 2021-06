Si eres de las que lleva botas cowboy hasta con 34 grados en Madrid, vas a querer copiarle hoy mismo este vestido blanco de Zara a Amelia Bono

¿Quién iría hoy con botas cowboy a 34 grados en Madrid? Amelia Bono y nosotras también. Y no os miento. Oye que la gente me mira un poco raro, pero yo soy del team Amelia. O lo amas o lo odias, pero a mi también me encanta llevar botas cowboy con vestidos aunque las temperaturas sean tan altas como hoy en la capital. ¿No me digáis que no queda fashion?

Y ha sido ver el vestido de nueva colección con el que Amelia Bono ha combinado sus botas cowboy y enamorarnos profundamente. Un amor de esos que vemos en las series turcas, pero a nosotros los suspiros nos lo provoca Amancio Ortega con cada una de sus prendas de Zara.

VESTIDO MINI PLUMETI (29,95€)

