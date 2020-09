¿Adiós 2020? Si eres de las que está deseando que acabe el año, la agenda ‘Dramones’ de Lucía Be lleva tu nombre

Que sí, que este año nos hemos adelantado, aún no ha terminado septiembre y ya estamos pensando en 2020... Pero si eres de las nuestras, de las que 2020 ya le queda grande por todos los lados, de las que ya no puede más con tanta mascarilla, lavado de manos y teletrabajo, piensa en 2021. ¿Te has convertido en Miss Dramones durante el confinamiento? Pues la nueva agenda de Lucía Be lleva tu nombre (y el nuestro también). Como dirían ellas, 2021 es un año en el que hemos puesto toda nuestra esperanza, cierto es. Pero también estamos seguras de que vendrá con extra de drama, la vida misma ladies. Y que mejor que afrontarla con un par (de lo que sea) y brindar por ella. ¿Adiós 2020?

La agenda grande de Lucía Be es perfecta para tu escritorio o mesa de la cocina mientras teletrabajas, controlas que no se te quemen las lentejas y mandas 500 mails. Semana vista, para que puedas apuntar todos los marrones que están por venir pero también los planazos con mascarilla. Tapa dura, portada entelada y maravillosa con 196 páginas de papel de 120 gramos que no transparenta y así los marrones no se te solapan de semana a semana. En definitiva, que tiene el espacio suficiente para organizar nuestro caos de vida.

¿Flechazo de viernes? Pues aquí tienes una selección de la nueva colección de Lucía Be que te va a robar el corazón y alegrar este viernes tan otoño ya.