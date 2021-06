Vicky Martín Berrocal tiene EL TRUCO para llevar un crop top (al más puro estilo Jennifer Lopez) partir de los 40 y no morir en el intento

¿Quién dijo que las mujeres no podíamos llevar crop tops a partir de los 40 o los 50? Vicky Martín Berrocal acaba de dejar claro que sí. Y es que ya sabéis que la diseñadora sevillana es una de nuestras musas favoritas a la hora de buscar looks para inspirarnos, porque no puede ser más elegante, guapa y en tendencia que ella. Y es que Vicky es mucha Vicky. Y con cada uno de sus estilismos demuestra que ama la moda y como buena amante de ella, sabe arriesgar y ganar siempre.

Y ahora lo ha hecho con este lookazo que es pura inspiración para el fin de semana, con un crop top de tirantes negros, un pantalón de Zara de tiro alto de vestir y una cazadora oversize por encima. Y todo ello con unas cómodas zapatillas y un bolso de marca.

¿Quién se anima a copiarla? Nosotras de cabeza.

CAZADORA DENIM OVERSIZE (29,95€)

Cazadora vaquera.

TOP CROP LAVADO (5,95€)

Crop top.

PANTALÓN ANCHO MASCULINO (25,95€)