El capazo es el nuevo bolso urbano de verano y Amelia Bono lo combina a la perfección con un ‘total look’ negro

Que sí, amigas. Que no hay verano sin beso, ni in capazo de verano que se precie. Y aunque en Madrid hoy vuelva a parecer que no es verano, sí amigas, ya llegó. Y mañana es la verbena de San Juan. ¡Alegría! Y Amelia Bono como buena amante de la moda y de las tendencias, sabe que no es verano hasta que estrenas un capazo de mimbre para ser la envidia de todas tus amigas.

Y con este lookazo, nos ha vuelto a dejar claro que el negro también es para el verano. ¿No os parece un estilismo perfecto para una noche de verano? Blusa negra con volantes, pantalones negros, sandalias negras y el capazo de mimbre artesanal que le da todo el rollazo al look.

Mires por donde mires, seguro que encontrarás en el street style a una prescriptora de moda ataviada con un look veraniego y como bolso portando una cesta. Y Amelia Bono es una de ellas. Firmas de lujo como Loewe y su viral bolso Basket, y asequibles como Mango, Parfois y Zara, tres que han abarrotado sus colecciones con ellos, han contribuido a que se convierte en una tendencia del verano. ¿Aún no tienes el tuyo? Aquí te damos diferente opciones.

