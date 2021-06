El VESTIDO corto ROSA de la nueva colección de la marca de María Pombo es TODO lo que necesitamos este verano ya sea en Ibiza o en Marbella

Sí, amigas. Seguimos muriendo de envidia con la escapada a Ibiza de María Pombo, María Fernández-Rubíes y su grupito de amigas. Pero oye, aquí nosotras bajo las nubes de Madrid, os vamos a contar que la marca de María Pombo, Name the Brand, acaba de lanzar nueva colección y como no podía ser de otra manera, ya hemos sentido un flechazo de amor profundo. ¿No os lo creéis?

Pues se trata de este precioso vestido rosa que ya estrenó anoche en Ibiza María Pombo. ¿Puede ser más bonito? Nos vamos a sentir como unas muñequitas vestidas de rosa con este vestido puesto.

Se trata del vestido Alexa, un diseño de lino (tan en tendencia), con escote pico y tapeta con botón de nácar delante, manga 3/4 abullonada y falda corta evasé. ¡UNA MARAVILLA!

VESTIDO ALEXA (79,95€)

