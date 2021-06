Aunque no te vayas a IBIZA, los pantalones de margaritas de Bershka de MARÍA POMBO son verano y maravilla

¿Preparada para morir de envidia? Sí, mientras nosotras estamos delante del ordenador tecleando y con el día gris y frío en Madrid, María Pombo y su ‘chupipandi’ de influencers están camino de Ibiza. Sí, para celebrar el cumpleaños de María Fernández -Rubíes. Que aunque no fue invitada al bautizo de Martín, parece que siguen siendo amigas y no se han vuelto a pelear. Al menos para ir a Ibiza. ¿Seguiremos informando? Obviamente, amigas, al más puro estilo ‘reina cotilla’ en Gossip Girl, no nos vamos a perder ningún detalle de este viaje. ¿Preparadas?

Eso sí, aunque no nos vayamos a Ibiza vamos a necesitar los pantalones de margaritas de Bershka al más puro estilo época hippie que ha estrenado María Pombo y que son una maravilla. Ella los ha combinado con un chaleco corto de botones, escote de pico y tono beige de Zara, pero también quedan de maravilla con una básica blanca o un top. ¿Qué te parecen? Viajar hasta Ibiza sería maravilloso, pero estrenarlos en Madrid tampoco está nada mal.

Y lo mejor es que estos pantalones de margaritas de Bershka son hechos con Care for fiber: al menos 25% poliéster reciclado. Esta fibra se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua. Transformando este residuo en un nuevo recurso reducimos la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos naturales. ¡Qué maravilla!

Además, María Pombo no deja su ‘bolso plaga’ de Zara en amarillo que lleva repitiendo en las últimas semanas con todos sus looks, hasta de invitada perfecta a un bautizo.

Pantalón flare print flores (19,99€)

Pantalones print floral.