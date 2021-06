Tengas MUCHO o POCO PECHO, este en el top de bikini ‘made in spain’ que favorece a todas y que te hace el LOOKAZO del verano

Ha sido llegar el verano y venirnos arriba. Necesitamos vacaciones, verano y playa urgentemente. Y más después de ver el bikini ‘made in spain’ de María Fernández Rubíes que es perfecto ya tengas mucho o poco pecho. ¡Una fantasía! Y además es de esos que no solo puedes llevar a la playa o a la piscina, si no que también lo puedes llevar para un look de street style, ya sea debajo de una chaqueta o una camisa, con vaqueros o con falda.

Sí, amigas, estamos hablando de Ônne Swimwear. La marca de baño española que arrasó en Instagram el año pasado y que esta temporada se postula de nuevo para ser la favorita de todas las influencers.

Ônne Swimwear, la marca de la valenciana Gisela Cid que lleva varios veranos alzándose con el título a la firma más viral de las redes sociales. Y de nuestra maleta de vacaciones también. Y lo mejor, es que además de ser una firma española, su creadora es una joven mujer que apuesta por reivindicar el cuerpo de la mujer. ¡BRAVO! Todas las celebrities, prescriptoras y editoras de moda parecen haber caído rendidas al encanto del modelo Line Onepiece de la firma de baño española Ônne Swimwear.

KAIA TOP (45€)