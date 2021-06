Diego Cantero, Funambulista: “La pandemia no nos ha hecho mejores. Ahora los buenos son mejores y los malos mucho peores”

Desprendiendo alegría, optimismo, música y sonrisas a cada palabra. Así nos encontramos a Diego Cantero de Funambulista, en el Wanda Metropolitano, unos días antes de su concierto en feudo colchonero y presentando nuevo single que es un canto a la vida. Y más en este año que tanto lo necesitamos. ‘Me gusta la vida’. No hace falta decir mucho más. Un nuevo sonido para el cantante y compositor que le sale, asegura, tras esa necesidad de pensar en cosas bonitas y de mirara al futuro después de este año difícil que nos ha tocado vivir. A él le salva escribir canciones, es su terapia. Y a nosotros escucharlas.

De todo ello hemos hablado con él y también de la gira conjunta con su gran amigo y compañero Marwan. ¡No pierdas detalle de la entrevista!

¿Cómo estás, Diego? Aunque con esta energía y este buen rollo que desprendes no se si hace falta preguntarlo.

Bien, muy bien. Muy feliz de ver que empezamos a ver el final de todo esto. Y muy feliz de como lo hemos llevado, mi familia y los más cercanos. Y muy orgulloso también de una parte de la sociedad, como lo hemos llevado, cumpliendo todas las medidas y restricciones. Miro a mi vecino y me siento mucho más unido a él.

Y llegas con este ‘Me gusta la vida’ que no puede ser una declaración de intenciones más potente para este momento.

A mi lo que me ha salvado este año ha sido escribir las canciones que me gustaría escuchar cuando saliéramos de todo esto. Mirar al futuro. Y por eso ‘Me gusta la vida’ es un canto a todo eso. En un año en que nos han arrancado cosas súper importantes e imprescindible que pensábamos que no nos iba a tocar vivir. Hay que recordar los motivos por lo que merece la pena vivir y esa canción es esto. Dosis de realidad que consigue la empatía.

Dices que a ti te ha salvado escribir canciones este año tan duro, y a todos los que estamos al otro lado nos ha salvado escucharlas...

¡Qué bueno!

En qué momento compones este ‘Me gusta la vida’.

Al principio del confinamiento solo pude escribir ‘A un par de metros de tí', cuando todo nos llevamos el susto...

Y imposible no llorar con esa canción...

(Risas). ¡Sí! Tuve que hacerlo. A mi la música me sirve de terapia. Y este ‘Me gusta la vida’ la hice hace cuatro meses, cuando ya empezábamos a ver la luz al final del túnel.

Ahora hablabas de ‘A un par de metro de tí', en ese tema decías ‘saldremos y será distinto, mejor que lo anterior’. ¿Crees que hemos salido mejores, cómo pensábamos entonces?

¡No! Esa reflexión viene el cuarto día que nos confinan, cuando nos preocupábamos por hacerle la compra al vecino. Cuando no importaba si eras rico, pobre... Pero eso nos duró cuatro días. Creo que los buenos han salido mejores y los malos mucho peores. Esa para mi es la reflexión de esta pandemia. La gente que es empática, es reflexiva, tiene una buena actitud ante la vida, ahora lo es mucho más y el que era egoísta y solo miraba u ombligo, ahora tiene más claro que es el primero y el único que importa.

Fuimos muy optimistas, aquel ‘carpe diem’ y aquella solidaridad nos ha durado cuatro días...

No creo que sea tanto culpa de la sociedad si no de los políticos que tenemos. No ayudan mucho, nos hacen posicionarnos, consiguen separar y creo que por ahí viene. Somos buenos por naturaleza y yo creo que si no nos contaminaran seríamos mucho mejores.

También los artistas os veis condicionados por eso. ¿Cada vez tenéis que dar más explicaciones?

¡Totalmente! Ahora la que impera es la autocensura. En todos los niveles. Las opiniones de cualquiera tiene relevancia ahora por las redes sociales. Y las cosas negativas ahora tienen más peso. Si leemos un comentario malo y cien buenos, nos quedaremos con el malo. Estamos mucho más en el punto de mira. Y la condena de las redes sociales de contar nuestra vida.

Con la pandemia también cuesta más poner fechas en la industria musical, ¿pero el disco para cuando?

Vendrá en el primer trimestre de 2022, pero antes vendrán canciones nuevas.

¿En la misma línea de este ‘Me gusta la vida’? Porque es un sonido diferente al que nos tiene acostumbrados ‘Funambulista’.

Lo es, pero a mi me gusta hacer canciones y las visto como merecen. Como me gusta en cada momento. Me gusta sentirme un sastre que viste las canciones con el traje que le sienta bien. No me pongo la camiseta de nadie. No me gustan las etiquetas, ni en la vida ni en la música. Solo sirven para separar.

Y no os van a separar a ti y a Marwan en esta gira Tarde, pero llegamos.

La gira que soñábamos y que deseábamos con todas nuestras fuerzas desde que nos conocemos hace casi 20 años. Hemos cantado en bares y salas toda la vida. Este año de pandemia te da para penar y era una de esas cosas que te da cuenta que tienes pendiente y que además depende de ti y no sabe porque no la has hecho hasta el momento. Y de repente aparece el Wanda Metropolitano para empezar. Va a ser una gira con un amigo de toda la vida, con unas canciones que nos sabemos el uno del otro porque somos fans. Y con una banda de músicos que también se conocen. Una buena excusa para montar un campamento de verano con uno buenos amigos (risas).