Cepeda: “¿El nuevo single? Para el concierto de Barcelona ya podré tocarlo en directo. Aunque puede que en Madrid me dejen dar alguna sorpresilla”

‘Un café, por favor’. Eso es lo que necesita Cepeda para poder hacer esta entrevista. Y no es el único. Con cara de sueño, su timidez tan característica y esa sonrisa picara que vuelve locas a todas sus fans. Así se presenta Luis Cepeda a nuestro encuentro. Hecho todo un influencer o un modelo (como diría él). En un día lluvioso de primavera en Madrid, con gorro de lana, camiseta rockera, vaqueros oscuros y cinturón. Un lookazo de 10 de esos que diríamos nosotras.. Pero sobre todo, con los pies en el suelo, la cabeza bien amueblada y las musas revoloteando siempre. Esa sería la fórmula perfecta para cualquier artista y este gallego de alma incendiaria ya la ha encontrado.

Medio año después de nuestra última entrevista, nos encontramos a un Luis que casi ha dejado atrás la timidez o el recelo con los periodistas. Ya consigue aguantar la mirada y levantarla del suelo. Está feliz, se le nota. Seguro de si mismo y con muchas ganas de todo lo que viene en los próximos meses. Una gira y próximo single. Unos conciertos que arrancarán este 18 de mayo en Madrid, con de momento 5 fechas que irán a más en las próximas semanas. Y eso lo ilusiona y mucho. Poder tocar por fin los temas de ‘Con los pies en el suelo’ en directo. Le brilla la mirada y su sonrisa picara no deja de aparecer. Como si de un niño en la noche de Reyes se tratara. Como diría Dani Martín, un Peter Pan que por fin ha encontrado su calma. Que Campanilla te cuide y te guarde, Luis.

Luis Cepeda en la entrevista para Lifestyle en Vincci The Mint.

La última vez que hablabamos era en octubre cuando nos presentabas ‘Con los pies en el suelo’, entonces decías que no sabías si ibas a poder girar con el disco... Y finalmente estás aquí presentando tu gira.

¡Sí! De momento con cinco fechas, pero van a venir más. La primera sobre todo el 18 de mayo en Madrid que tengo muchísimas ganas de ya por fin poder cantar las canciones de ‘Con los pies en el suelo’ que se merecen ser cantadas en directo.

Nos decías, de momento cinco fechas... Entonces tus fans pueden estar tranquilos porque vas a visitar más ciudades de España, ¿no?

Sí, seguro. Hay previstas como 8 o 9 fechas más de esta gira y luego las que vayan saliendo (si salen).

Y sabes más o menos cuando se anunciaran estas nuevas fechas que comentas....

Todavía no lo sé, espero que para dentro de dos semanas pueda anunciarlas todas de golpe y ya poner un cartel bueno de gira completa.

Una gira por todo lo alto (risas). Y los ensayos, ¿los habéis empezado ya?

No, tengo que ir a Barcelona con todo la banda. Siempre es el mismo equipo porque estoy muy contento con ellos...Así que no los cambio por nada del mundo (risas).

Bueno, ni ellos a ti, por eso sois un equipo.

Exacto, también tienen que aceptar ellos.

Y volviendo a este primer concierto en Madrid que nos decías que tenías tanta ilusión, Roi nos dijo el otro día que lo habías invitado para cantar juntos... No sé si habrá más invitados...

Sí, va a venir más gente. David Otero seguro que está, Pol 3.14 seguro que también se apunta y veremos quién está en Madrid. Pero tengo muchos colegas que también se pueden subir a cantar conmigo, si quieren...

Entonces, tus fans que vayan al concierto de Madrid van a tener más sorpresas...

¡Sí! No voy a estar yo solo...Eso seguro.

Y no se si también van a tener sorpresa en forma de alguno de los temas nuevos...

No lo sé, pero eso lo tenemos que mirar si me dejan... Si me dejan 100% que cantaré algo nuevo de lo que tengo ya hecho. Tengo como 15 o 12 temas nuevas y alguno me dejarán cantar, no lo sé todavía, pero espero que sí.

Dices que tienes como 15 temas nuevos y con esas canciones estás creando mucho ‘hype’ a tus seguidores en Twitter...¡Pobrecitas!

Sí, voy poniendo cositas... Son todas canciones distintas. Muchas veces la gente se piensa que es la misma canción, pero no. Cada cosa que he puesto es de una canción distinta (risas). Voy poniendo cositas para crear espectitica, ganas... Voy dejando cosas... Tengo muchas ganas de sacar una balada urbana que dejé un trocito y que seguro sea single. O esa o la del tiempo. Una de las dos.

“Ya verás mañana, prometo que mañana yo te cantaré, lo nuevo de C-Tangana para quitarte el pijama mientras tu gato nos ve...” Vais a bailar — Luis Cepeda (@cepedaoficial) April 29, 2021

Y hablando de single, ¿tienes ya fecha para sacar el nuevo single?

De aquí a un mes o par de meses supongo que ya lo podré sacar...

Entonces podemos decir que llegaremos a verano con nuevo single de Cepeda...

Sí, sí. A verano seguro.

¿En el concierto de Barcelona entonces ya lo podrás tocar?

Sí, en Barcelona seguro. ¡Ya tienes exclusiva! (risas).

Seguro que tus fans se podrán contentos. Y hablando de single, ‘La misma dirección’ temazo con Roi.

Sí, por fin hemos hecho el dúo que teníamos pendiente. Somos los más allegados de la edición y aún no habíamos hecho ningún tema juntos, así que ya era hora. Pero este tema tiene tela de tiempo, hace más de un año. Pero por motivos de calendario y de discográfica no lo habíamos podido hacer antes.

Y hablando de colaboraciones y de amigos, no sé si se viene alguna colaboración más...

De momento de los temas que he hecho no. Porque a mi me gusta que cuando hagamos una colaboración, el tema lo hagamos juntos. No lo de canta este tema conmigo que es mío. Me gusta componerlo con la persona que lo voy a cantar. Todavía no he hecho ningún tema con nadie... Pero esta muy pendiente una colaboración con Álvaro de Luna...

Te me has adelantado a la próxima pregunta (risas) porque el otro día cuándo hablábamos con él nos lo dejó caer...

Pues entonces se me adelantó y no te he dado otra exclusiva (risas). Sí, por supuesto que tenemos que hacer un tema juntos.

No te voy a volver a recordar lo de la madurez de la edad para que no te enfades conmigo... Pero en los nuevos temas, seguiremos viendo a ese Luis y a ese Cepeda más maduro...

Yo he sido siempre maduro, en el primer disco también. Yo creo que en el nuevo disco se van a ver cosas distintas. Canciones más maduras pero también canciones más infantiles, pero no es malo tirar un paso para atrás en cuanto a lírica para que llegue a mucho más público. Las canciones que tengo si que juego mucho con la poesía y con metáforas. Pero también hay canciones que sean más directas.

Y canciones de protesta...

¡Tengo un tema! Que quería que saliese de single pero que no me han dejado...Que lo entiendo, porque es una crítica a las familias de ultra derecha, con esos valores tan marcados de te mi hijo es gay y voy a llevarlo a terapia para ver si se cura... Cosas así. Tengo muchas ganas de que la gente lo escuche, pero no lo puedo meter de single porque no lo van a poner en la radio... Sería perder a oyentes. Pero bueno es un poco de crítica a la situación actual que con partidos como Vox salen más a la luz.

Normalmente apareces de madrugada por las redes sociales, dejando estas pinceladas de los nuevos temas que hablabamos...

Cuando acabo el tema...(risas).

Chico nocturno eres...¿Cómo es la rutina de Cepeda en estos meses sin conciertos?

Mi rutina básicamente es ir por las tardes a casa de David Santisteban, que es mi productor. Componer con él, hasta la hora que sea, a veces nos dan las nueves de la noche y a veces nos dan las doce... Y tengo llevar mi justificante, porque me paran siempre al llegar a Gran Vía. Y nada, cuando llego es cuando suelto la frase que más me gusta en Twitter.