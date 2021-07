Ana Soria REAPARECE dejando a un lado su estilo más juvenil (y de influencer) para lucir un estilo más propio de una MUJER DE 40 AÑOS

Cuando zarpa el amor. Y no, no estamos hablando de la mítica canción de Camela, si no de la aparición de nuevo este sábado de Ana Soria y Enrique Ponce tras borrar sus cuentas de Instagram y su vida pública. ¿A qué están jugando? Si hacía meses que la pareja no estaba en el primer plano de la actualidad y Ana Soria había fracasado en su sueño de ser influencer, con esto han vuelto a las primeras páginas del corazón. ¿Será una estrategia? La pareja tomaba una drástica decisión hace solo unas semanas y decidía eliminar de manera definitiva todo rastro de su vida pasada en redes sociales, presumiblemente promovido por la presión mediática a la que se han visto sometidos en los últimos meses.

Enrique Ponce y Ana Soria ponen a punto el yate.

Lo que está claro es que Ana Soria ha decidido dejar a un lado su imagen más adolescente de pija-boho para lucir como una mujer adulta. Vamos que hasta su madre podría llevar este look para pasar el día en el yate. Con un mono de estampado setentero, corte recto y un cinturón del mismo tejido.

¿Será una cosa puntual? ¿O Ana Soria quiere parecer mayor? ¡Estaremos pendientes, amigas! Pero por si nos lee, nosotras le aconsejamos que vuelva a su estilo y luzca como una chica de su edad. Que deje a un lado las críticas y disfrute de su amor. Ya basta de machismo y de que las mujeres tengamos que dar siempre explicaciones de nuestras parejas.