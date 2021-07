¿Estás pensando en alquilar un vestido de invitada? ¡Te decimos cómo y dónde hacerlo!

¿Cuantas veces no te has hecho con ese diseño de invitada con el que soñabas por miedo a no volvértelo a poner? Estamos convencidas de que en muchas ocasiones. Si eres de las que mantiene la cuenta de las prendas que salen y entran de tu vestidor y compartes el lema “comprar menos y mejor”, creemos que esto te puede interesar.

Los servicios de alquiler han aumentado en los últimos tiempo de una forma abrumadora. De hecho, un estudio desvela que se prevé un movimiento de dos mil millones de dólares para 2025 en el mercado de alquiler de ropa online.

Es muy probable que no te sientas del todo segura alquilando ropa de personas desconecidas. Aún así, tenemos algunas plataformas para presentarte con las que verás posible hacerte con diseños de lo más exclusivos.

Además, ¿conoces los principales beneficios del alquiler de ropa? Recudimos el impacto que genera la cantidad de ropa que adquirimos a lo largo del año e invertimos una cantidad de dinero mucho menor a los costos originales de las prendas.

Las plataformas para alquilar diseños de invitada que visitaría toda experta en moda

Borow

Borow tienen espacio físico en Madrid y, también, servicio de alquiler online. En Borow puedes hacerte con la prenda que más de haya gustado durante 4 u 8 días e, incluso, dejar hecha la reserva con 6 meses de antelación para tener todo listo para el día especial. ¿Adoras ver las propuestas en pasarela de las grandes firmas del sector del lujo? ¡Ahora serás tú quien luzca esos atuendos!

Rent The Runway

En Rent The Runway ponen a tu alcance el servicio de alquiler de ropa por suscripción. Esta startup que acerca vestidos costosos de lujo a todo el público para así, no tener que llegar a comprarlos.

La Más Mona

Desde La Más Mona han creado un armario lleno de vestidos de fiesta y cocktail para que de entre toda la colección puedas hacerte con el que más se adapte a tu estilo. ¡No será necesario que esperes más para lucir ese vestido de diseñador que siempre quisiste!

Dresseos

La empresa Dresseos te ofrece un servicio fácil y sostenible. Ya sea que tengas agendada una fiesta de cumpleaños, una boda o un evento, en esta plataforma podrás encontrar ese diseño que llevas tanto tiempo buscando. Además, si tienes alguna duda en torno al estilismo, ellos mismos te la resolverán.

Armarium

Armarium es una de esas plataformas en las que se sumergería toda amante de las tendencias en cualquier parte del globo terráqueo. ¡Hazte con algún Marc Jacobs o Alexander MacQueen por tu cuenta o contrata a uno de los estilistas de la empresa para que te asesore a través de la web!

Mimoki

¿Eres una amante de los tocados y no puedes asistir a una boda sin uno de ellos? En Mimoki, además de vestidos, podrás alquilar el modelo que te haga ser la que lleva el mejor tocado de toda la velada.