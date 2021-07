SARA CARBONERO solo necesita una camiseta blanca de tirantes (y canalé) para convertirse en la REINA del concierto para una noche de verano

Sí, amigas. Lo confesamos, no nos escondemos. No podemos ser más fans de Sara Carbonero. ¿Puede tener más estilazo? Además, estamos encantadas con su nueva vida. Y es que desde que la periodista se ha separado de Iker Casillas es una nueva Sara. ¡Se apunta a un bombardeo! No hay día que no tenga una fiesta, un concierto o una cena con amigas. Y eso no nos puede gustar más. De eso se trata la vida. Y nos lo ha enseñado la pandemia, hay que aprovechar cada momento al máximo que no sabemos cuando esto se puede acabar. Ese ‘vive, joder vive’ que Sara Carbonero sabe exprimir al máximo.

Stories de Sara Carbonero.

Y esta vez se ha ido de concierto el jueves con unos amigos y nos ha demostrado que para convertirse en la reina de los conciertos, solo necesita una camiseta blanca de canalé y su melena suelta ondulada.