Sara Carbonero VUELVE A MADRID convertida en la JEFAZA del ‘animal print’ para el verano en la ciudad y con un capazo muy Formentera

Sara Carbonero ha vuelto a Madrid después de pasar unos días de mucha ‘saudade’ en Madrid y con los rumores que la envuelven con su nuevo romance con Kiki Morente y las audios filtrados de Florentino Pérez. No sería el mejor momento para volver, no Sara. Pero ella, sigue disfrutando de cada momento del verano al máximo y por eso ha querido tener una tarde de reencuentros con amigos en plena Gran Vía. Y como siempre, nos ha dejado con un lookazo no apto para todos los vestidos.

Sara Carbonero ha deslumbrado con un vestido de ‘animal print’ de 715€ que está rebajado a 500,50€ y un capazo muy Formentera que también es perfecto para llevarlo por la gran ciudad en pleno verano.

Un vestido de tirantes estampada cortado al bies. Este vestido tiene un escote en pico y un godet tanto en la parte delantera como en la trasera de la prenda que lo hace asimétrico y le otorga movimiento a la falda. El estampado parte de una acuarela de la directora creativa de Cortana.

FELINO, VESTIDO ESTAMPADO EN SEDA (500,50€)