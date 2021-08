¿Amante de las eternas jornadas playeras? Descubre los bikinis estampados que no te dejarán indiferente

Las eternas jornadas al sol, las comidas en los restaurantes alrededor de la playa, los atardeceres y los cocktails de media noche. Si aún estás decidiendo el destino de tus próximas vacaciones y no has comenzado a seleccionar los imprescindibles que no pueden faltar en tu maleta, estamos convencidas de que te interesará lo que venimos a contarte. A sabiendas de que cuando damos la bienvenida a la temporada estival las firmas lanzan infinidad de propuestas de bikinis o bañadores y, en ocasiones, no sabemos qué prenda de baño elegir, nos hemos puesto manos a la obra para mostrarte una selección de los bikinis estampados que no te dejarán indiferente.

Que sean cómodos, favorecedores y que resalten nuestro moreno (en la medida de lo posible). Sí, todas somos muy exigentes cuando se trata de vernos bien en período estival. Por ello, aunque habrá diseños para todos los gustos (y edades) siempre habrá algunos modelos que sean más aptos para cualquier tipo de silueta que otros. Busquemos, entonces, los patrones estratégicos que logran estilizar la figura.

Bikini tiras cruzadas

En primer lugar, este bikini triangular sin copa y sin aro que pertenece a Oysho con el detalle de las tiras extra-largas. Está confeccionado con tejido de poliamida reciclada con estampado de topos. La parte superior Bikini tiene un precio de 17,99€ y la braguita brasileña en corte V un coste de 12,99€.

Conjunto bikini triangular de tiras de Oysho

Bikini de tiro alto

Los bikinis que cuentan con la braguita de tiro alto tienen la capacidad de disimular la zona de la barriga. Por ello, os queremos proponer este bikini con braguita de tiro alto de Love Stories. El modelo es en tonos pastel de malva y rosa. Está confeccionado en tela suave y elástica con estampado de flores batik. El top (75€) va decorado con una anilla en el centro de la parte delantera, no cuenta con relleno y tiene detalles fruncidos. La braguita (65€) incorpora un cinturón elástico y es de corte de talle alto. Ambas piezas están elaboradas con un 85% de hilos reciclados.

Bikini de Love Stories

Bandeau

Los bikinis de tipo bandeau son ideales, puesto que no dejan marca alguna tras nuestra exposición al sol. Este modelo estampado de rayas blancas y azules es de Etam y es perfecto para aquellas mujeres que lo consideren de vital importancia. El HAPPY Sujetador bikini bandeau tiene un coste de 16,99€ y la HAPPY Braguita bikini estampado rayas de 6,99€.

Bikini Etam

Crochet

El crochet es uno de los tejidos imbatibles del verano, por ello no puede faltar una prenda de este material en nuestra maleta. En este caso, es un bikini de crochet en color crema que está bajo la firma de Marea Ibiza (38€).

bikini crochet Marea Ibiza

De triángulo

Por último, el estampado que ha conquistado a infinidad de influencers y celebrities en todo el globo terráqueo y que ha teñido numerosas piezas de nuestros armarios: el tie-dye. Este bikini es de la firma Ônne. El top es el modelo Palmyra top tie dye (40€) y la braguita Birnie Bottom Tie dye (35€).