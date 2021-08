Zara nos enseña a combinar 5 faldas pareo este verano

Se ha convertido sin lugar a dudas en la falda más deseada del verano, y seguramente también será una de las favoritas del otoño. Y es que no importa si es larga, corta o midi, la falda pareo es la favorita indiscutible de diseñadores y expertos en moda. La pasarela la encumbró como el modelo perfecto con el que combatir las calurosas jornadas de verano con mucho estilo, y diseñadores como Jacquemus consiguieron darle a la vez un punto entre rústico y mediterráneo gracias a metales como el lino y colores tierra. Sin embargo otros diseñadores apostaron por teñirla de colore más vivos y estampados tropicales y convertirla incluso en la prenda perfecta para acudir a todo tipo de eventos. Solo hay que echar un vistazo a las colecciones de la colombiana Johanna Ortiz para apreciar este punto.

De ahí, las variantes que hemos visto por las tiendas he Instagram beben de todas las fuentes. Desde modelos con estampados étnicos, paisley, hasta diseños lisos realizados en delicadas telas de satén y largos casi hasta el suelo que son perfectos para lucir en las noches más elegantes. Y Zara, como no podía ser de otra manera, ha decidido tenerlos todos. Para que tengas donde elegir -o no- la marca insignia del grupo Inditex ha plagado su última colección de verano con multitud de opciones para todos los gustos. Pero la cosa no se queda ahí, si no que gracias a sus fotos de campaña nos enseña también cómo combinar esta prenda para adaptarla al momento del día que necesites y para aprovechar también varias prendas de tu armario. Toma nota porque hemos sacado 5 ideas.

CON LA CLÁSICA CAMISA BLANCA

Falda pareo estampada, de Zara

No nos cansaremos nunca de decirlo, y es que una buena camisa blanca combina con absolutamente todo. Y aquí te presentamos una prueba más. Llévala por dentro de tu falda pareo, y para darle un toque más veraniego solo tienes que lucirla con los botones abiertos enseñando el top o la parte de arriba del bikini.

CON UN BAÑADOR A MODO DE TOP

Falda pareo de cuadros vichy, de Zara

Recupera la función más primigenia de esta falda, es decir, la que consiste en llevarla como si de un auténtico pareo se tratase. Solo necesitas ponértela encima de tu bañador favorito. Cálzate chanclas de goma para ir al chiringuito y sandalias de tacón bajo para una fiesta en la playa.

CON UN JERSEY DE PUNTO FINO

Falda pareo de seda estampada, de Zara

Para cuando bajen las temperaturas, puedes seguir llevando tu falda favorita del verano con que la incorpores solamente un jersey fino tipo top en materiales como el punto o el cashmere. También cambia las sandalias por botas o botines y podrás llevarla al trabajo al menos los modelos más largos.

VUELTA AL COLOR BLOCK

Falda pero verde, de Zara

Esta tendencia de mezclar colores contrarios entre sí que tanto triunfó en la segunda década de los 2000 parece resurgir esta temporada, y con más fuerza el próximo otoño. Aplícala con un sencillo top (o incluso pañuelo) junto con una falda pareo lisa.

A CONJUNTO

Falda mini pareo, de Zara

Otras de las opciones que abundan por la web de la marca es lucirla con una parte de arriba a juego, ya bien sea con el mismo estampado, o al menos que combinen en color y tela. Nos encanta esta versión novelera para las noches de fiesta que todavía nos quedan de verano.