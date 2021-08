Las CHICAS que veranean en MALLORCA saben que el peto fluido y ‘made in Spain’ de la INFANTA SOFÍA es la prenda estrella del verano (y del otoño)

Si en lugar de la Infanta Sofía, te digo que es María Pombo o Violeta Mangriñán me crees sin problema. Y es que el look que ha elegido la Infanta Sofía no puede ser más tendencia en los últimos meses. Si, esa prenda de toda la vida que tu madre te ponía en tu infancia, y que sufrió un importante revival en los años 90, especialmente los modelos vaqueros y que ahora la moda y las ‘insiders’ han devuelto a la primera línea de la tendencia con diseños de todos los estilos.

El Rey Don Felipe y la Infanta Sofía salen de 'El txoco de Martín', el restaurante propiedad de Martín Berasategui donde han cenado.

Las tiendas y las cuentas de Instagram de algunas de nuestras influencers favoritas no ha dejado de lucir el peto de una manera muy distinta, y ahora ha sido la Infanta Sofía la que se ha atrevido a lucirlo en verde, fluído, con una camiseta blanca debajo y sus alpargatas de Macarena Shoes como las de la Princesa Leonor.

La Princesa Leonor sale a cenar en Mallorca con sus padres los Reyes y su hermana la Infanta Sofía.

Un peto de la marca ‘made in Spain’ Designers Society que se define así en su manifesto: “DS es una marca para mujeres cuyo interés por la moda transcienda de la funcionalidad. Mujeres apasionadas, que quieran arte en movimiento, manifestarse a través de sus prendas y comunicar su identidad a quien las mire”.

MONO MONARDA (59,95€)

