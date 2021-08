Estos son los VAQUEROS de la discordia de TANIA LLASERA y la XL más polémica de Zara

Sigue la reivindicación de Tania Llasera y el tallaje de las grandes marcas ‘low cost’. Y nosotras solo podemos levantarnos y aplaudirla. Y ayer la reivindicación saltó de su cuenta de Instagram a ‘Sálvame’ de Telecinco. Tania aprovecha su popularidad para visibilizar “lo normal, lo real y lo que hay”. Esta vez la presentadora ha alzado la voz contra Zara y su “limitado tallaje”. De hecho, se ha dirigido directamente a Amancio Ortega para pedirle tallas “desde la XS hasta la XXL. Tallas para la diversidad de cuerpos que habitamos y tallas reales”.

¿Cuántas de nosotras no encuentra su talla en Zara? Pues eso le ha pasado a Tania Llasera que ha ido a Zara y ha tenido que comprarse una XL de estos vaqueros. Maravillosos por cierto, que le sientan como un guante y por los que muchas de sus seguidoras le han preguntado el modelo. Y por eso ella nos lo ha chivado en uno de sus Stories. Eso sí, nosotras nos quedamos con la reivindicación, pero de un lado y de otro. Que también somos muchas las que hemos tenido que acabar comprando en Zara Kids porque la XS o la 32 de Zara nos quedan grandes y eso también daña la moral de cualquiera. Así que no reivindiquemos solo la realidad de las talla grandes, también de las talla pequeñas y de las chicas que no llegamos al 1,60 como diría ‘La Vecina Rubia’.

Stories Tania Llasera.

¿Los vaqueros de la polémica te han gustado? Aquí los tienes, de la talla 32 a la 46. Veremos si es un tallaje real o tiene razón Tania.

JEANS ZW THE 90´S SLIM CROPPED (29,95€)

Vaquero polémica.