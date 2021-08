Este es el CHALECO acolchado que las MUJERES DE 50 AÑOS van a comprar YA para pasarse el juego de las tendencias este otoño

Aunque no queramos, el otoño cada vez está más cerca. Pero os voy a decir una cosa, después de ver el lookazo de lunes que se ha marcado Carmen Gimeno desde Bilbao me importante meno. Benditas temperaturas del norte de España que ya pueden estrenar prendas de nueva colección y looks mucho más otoñales. Y así lo ha hecho nuestra influencer de más de 50 años favorita. ¿La clave del look? Un chaleco acolchado de nueva colección de Zara que va a volver a ser tendencia esta temporada.

Tendríamos el revival de las prendas acolchadas, tan destacable en las colecciones de otoño y todavía con alguna reminiscencia a la temporada pasada que ya triunfaron en nuestros armarios. Ya lo sabes, ya puedes ir sacando del armario ese chaleco acolchado que compraste el año pasado y que aún no has estrenado. Si han triunfado hasta en verano, ya te puede imaginar en otoño.

CHALECO ACOLCHADO ESTAMPADO FLORAL (29,95€)

Chaleco acolchado.

