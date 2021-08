Layering, o el arte de mezclar capas, la tendencia que se repite cada otoño y que solo las expertas en moda dominan

Cuando llegue el otoño, o más específicamente el frío, construir nuestro estilismo a base de capa sobre capa es prácticamente un hábito inconsciente. Si con solo una camisa no es suficiente le sumamos una rebeca o un jersey, y puede que también una americana y por último hasta el abrigo cuando el termómetro está más bajo. Aunque seguro que conseguimos ir calentitos, también es muy posible que nos sintamos como una cebolla, e incluso que ese exceso de volumen pueda dar lugar a desdibujar nuestra figura o estropear nuestro look.

Y es que las superposiciones llevan años jugando un papel tan importante en la moda que han conseguido du propio nombre, como si de una disciplina propia se tratase. El layering, conocido así popularmente por los expertos por su nombre anglosajón, ha conseguido convertirse en el punto diferenciado entre las auténticas prescriptoras de moda y las que solo son aficionadas. Porque lo cierto es que aquí no vale solo con asaltar tu armario e ir colocándote prenda sobre prenda sin ningún sentido, no, esta tendencia lleva años perfeccionándose hasta adquirir sus propios códigos. Te contamos algunos de ellos.

Por colores

Si quieres dar los primeros pasos en esta técnica te aconsejamos que empieces por algo sencillo y no demasiado llamativo, como sumar varias prendas del mismo color, y mejor si son tonos neutros y más discretos, como el azul oscuro o el beige. No hace falta que sean colores exactos, bastan con que no se alejen de la misma gama.

Prendas básicas

Aunque no te acuerdes, seguro que de alguna u otra manera ya te has iniciado en esta tendencia en algún momento de tu vida sin darte cuenta. ¿No sabes de qué hablamos? Piensa en esa camisa larga de corte masculino que sobresalía debajo de tu jersey favorito. O esa blusa cuyo cuello asomaba por encima. Esa es la clave.

Mezcla de tejidos

Nada mejor para crear contrastes que apostar por prendas delicadas y sumarles otras de tejidos más toscos. Un ejemplo es escoger un vestido o una blusa de encaje y añadirle un abrigo furry o una chaqueta de lana, de cuero...

Prendas ajustadas + prendas oversize

Para conseguir crear diferencia de volúmenes y hasta toques arquitectónicos nada mejor que añadirle a cada prenda ajustada una más amplia. Si no sabes como llevarlo a la práctica te damos algún detalle más: un jersey de punto ajustado de cuello cisne debajo de una camisa suelta.

Toque de tendencia

Apuesta por introducir en tu look una prenda que sea clave en el armario de temporada. Y lo cierto es que este otoño lo tenemos muy fácil gracias a los chalecos, que además de encontrarlos en mil y una versión nos dan la opción de jugar mucho con las superposiciones.