Amiga, que la LLUVIA no te pille con sandalias: estas son LAS BOTAS para empezar septiembre a la moda y pisando fuerte

Nos han robado el verano de golpe, sí. Al menos en Madrid. Frío, lluvia e inicio de septiembre. Pero oye, estoy contenta porque ya puedo volver a llevar botas. Es que amiga, la lluvia no te puede pillar con sandalias. Y nosotras no nos queremos mojar los pies. Bueno y además también somos unas locas de como quedan las botas de todos los estilos con tus looks. Un rollazo increíble.

Por eso te damos 5 opciones de botas low cost para empezar septiembre pisando fuerte, a la moda y en tendencia.

Bota plana piel (99,95€)

Bota plana.

Botín plano acordonado (35,99 €)

Botín plano.

Bota piel caña alta (119,99€)

Bota piel.

Botas cowboy tacón (49,99€)

Bota cowboy.

Bota tacón serraje (89,95€)