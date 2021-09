SOLO necesitas la CAMISA de ZARA con la espalda más bonita que ha llevado ROCÍO OSORNO para ser la más fashion de la oficina

Ayer dábamos la bienvenida a septiembre pero más bien parece que se la hemos dado al otoño. ¿Alguien me puede decir dónde se ha ido el verano? Hoy es uno de esos días, al menos en Madrid, de frío otoñal y de no saber ya ni que ponerte. Esos días locos que aún ves gente con sandalias y otros con botas y abrigos. Y en esto días de locura del tiempo, nunca falla una camisa que te hace el look. Elegancia en estado puro, ya sea para ir a la oficina o a un afterwork con amigas. Y Rocío Osorno nos acaba de descubrir la camisa de Zara más bonita que vas a ver hoy.

Rocío Osorno con la camisa más bonita de Zara.

Estamos hablando de esta maravilla de camisa amplia de cuello solapa con manga larga, con detalle de lazo en la espalda con abertura, bajo con aberturas laterales y cierre frontal con botones. ¡Una fantasía de espalda!

CAMISA OVERSIZE ESPALDA ABIERTA (25,95€)

Camisa espalda abierta.

