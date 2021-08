Rocío Osorno nos enseña cómo alargar la vida de un bañador con un pantalón de Zara

Aunque llevamos todo el verano diciéndolo, seguro que esta fórmula nunca será tan efectiva como en estas semanas que se avecinan. Y es que aunque las vacaciones hayan acabado o estén a punto de hacerlo, eso no significa que tengas que guardar al fondo de tu armario todas las compras que has realizado en los últimos meses, especialmente si son tan favorecedoras y bonitas como un bañador de una sola pieza. Y si además has hecho una inversión en alguna de ellas, como es el caso de Rocío Osorno y su bañador de Fendi con mucha más razón.

Y es que las influencers, además de enseñarnos nuevas prendas y las últimas tendencias, muchas veces también nos dan trucos de estilo sobre cómo combinar la ropa que ya tenemos o cómo sacarle el máximo partido. Justo lo que nos ha pasado con la última foto de la sevillana, donde nos demuestra que un buen bañador puede ser una opción válida mucho más allá de la playa o la piscina. Por ello, Rocío ha querido lucir estos días su bonito bañador de Fendi con estampado monograma y lucirlo a modo body acompañado de unos sencillos vaqueros de color khakhi de Zara.

Para completar el look, la instagrammer solo ha necesitado unas sandalias planas tipo pala y un bolso mini en negro con asa del diseñador favorito de las insiders, Jacquemus.

Jeans Z1975 Relaxed Straight, de Zara (25,95 euros)