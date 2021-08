Marta Ortega Pérez se desnuda en el Wall Street Journal sin aparecer como hija de Amancio en el titular

Gente

Entrevista

Marta Ortega es una de las empresarias más importantes y conocidas ya no solo de nuestro país, sino del mundo entero, gracias a su trabajo como ejecutiva de Zara, la marca principal del imperio Inditex que dirige su padre Amancio. A pesar de su popularidad, la empresaria siempre se ha mantenido alejada de los medios y evita pronunciarse ante la prensa, haciendo de su vida privada todo un misterio para la opinión pública. Sin embargo, la de Vigo acaba de protagonizar un sorprendente reportaje para WSJ Magazine, la revista del prestigioso periódico estadounidense The Wall Street Journal, en la que ha desnudado su lado más profesional.

Bajo el titular de ‘Por qué Marta Ortega Pérez es el secreto del éxito de Zara’, la empresaria reconoce el esfuerzo de los miles de trabajadores de Inditex, a los que achaca el éxito de la multinacional textil. “No se trata de que una sola persona haga un buen trabajo. Somos un equipo”, expone. Además, a lo largo de la entrevista, la ejecutiva también se refiere a su padre Amancio, al que se dirige como ‘el jefe’ tanto en casa como en el trabajo: “Creo que nunca fue el mejor en nada en particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa”.

Marta Ortega protagoniza una entrevista con WST Magazine

Inditex es el grupo textil más grande del mundo, con más de 7000 tiendas distribuidas en los cinco continentes y 152.000 empleados, unas cifras impresionantes a las que Marta Ortega y su padre Amancio no parecen dar mucha importancia. “Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande. No sé nada sobre grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro trabajo diario no es algo que nos preocupe”, explica la ejecutiva de Zara en su entrevista con WSJ Magazine.

Además de la entrevista, Marta Ortega ha sido fotografiada por Steven Meisel, un importante artista que ya ha firmado algunas de las campañas publicitarias de Zara. El resultado de la sesión ha sido un compendio de imágenes muy cuidadas en las que la empresaria aparece con rostro serio y un look muy sencillo y elegante. Se trata de la primera vez que la hija de Amancio Ortega concede declaraciones a un medio de comunicación, y ha decidido estrenarse con la prensa estadounidense. ¿Hará lo propio en el futuro con alguna otra cabecera patria?