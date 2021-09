Cambiamos todos nuestros VESTIDOS DE VERANO por esta falda con la que SARA CARBONERO hace MAGIA (y otoño) para empezar el lunes en tendencia

Cuenta atrás para dejar atrás el verano y con la semana de lluvia que nos espera en buena parte de España, ya vamos asumiendo que el otoño ha llegado con fuerza aunque aún queden unos días para darle la bienvenida de manera oficial. Y no solo nosotros, también Sara Carbonero se ha puesto en modo otoño en su cuenta de Instagram. Ya de vuelta a la rutina, con los niños en el colegio y preparando su nuevo programa en solitario en Radio Marca. Que ojo amigas, porque algunas fuentes dicen que uno de los primeros entrevistado de su programa va a ser Kiki Morente. Ojipláticas nos hemos quedado. Pero vamos a lo que nos interesa a nosotras, que de eso ya os informan y muy bien nuestros compañero de Egos. Y no es otra cosa que el look de otoño de Sara Carbonero.

Y es que para un domingo de comida con amigas, Sara Carbonero ha optado por lucir una camiseta marrón de tirantes con una larga falda de flores hasta los pies con un estampado de mini flores en verde y blanco. Totalmente mimetizada con los colores de las hojas del otoño ha ido la periodista.

Y además, Sara Carbonero ha optado por lucir su melena midi recogida con flequillo abierto y un maxi collar de esos que tanto le gustan en su estilo boho chic.