SARA CARBONERO se convierte en la protagonista del día con este LOOKAZO con mini falda y botas cowboy en el estreno del videoclip de ‘Tu otra bonita’

No se puede ser más reina de las tendencias que Sara Carbonero. En este día lluvioso en Madrid se acaba de marcar un lookazo que reúne toda las tendencias del otoño. Tu sí que sabes, Sara. Sara Carbonero ha acudido esta mañana a la presentación del videoclip de tema musical ‘A poco’ del grupo ‘Tu otra bonita’, del que Sara es la protagonista de ese videoclip. Tan guapa como siempre, ilusionada y radiante.

Eso sí, algún palito que otro le ha dejado a nuestros compañeros del corazón. “No voy a entrar a aclarar absolutamente nada. El videoclip es el que acabáis de ver y ya está. Está todo fenomenal, no tengo nada que decir. Estoy muy bien, pero es que hay tantas cosas en las que no voy a entrar porque sería una locura y no hay tiempo. Me habéis dado un verano…”. Estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud”, ha añadido la periodista a sus compañeros de profesión presentes en el evento.

Sara Carbonero en la presentación del videoclip del que es la protagonista. FOTO: Jesus Briones GTRES

Pero centrándonos en lo que a nosotras nos interesa, es decir, en el lookazo de Sara Carbonero que reúne todas las tendencias del otoño: botas altas cowboy, mini falda de bordados y calados, camisa blanca también del mismo estilo y maxi cinturón.

Sara Carbonero en la presentación del videoclip del que es la protagonista. FOTO: Jesus Briones GTRES

No se puede ser más diva que Sara Carbonero. Y además, con su melena recogida en una coleta ondulada perfecta para este día de lluvia y viento donde es imposible llevar bien la melena suelta.