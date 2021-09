Estos son los VESTIDOS de Amazon que han lucido las INFLUENCERS en la semana de la moda de MADRID y que queremos copiar para todo el OTOÑO

Si hay algo que nos gusta de las semanas de la moda, son los looks de calle. En esta edición de Madrid Fashion Week nos hemos encontrado con muchos looks que no han robado el corazón y estos vestidos son perfectos para dar la bienvenida al otoño hoy mismo y todos tienen algo en común: se venden en Amazon y aún están disponibles. ¡Maravilla!

Mery Turiel, Teresa Bass o Melissa Villarreal nos han dejado tres lookazos perfectos para copiar todo el otoño. Vestidos con los que podrás ir a la oficina, de compras con amigas o a una cena especial. ¡Qué empiece la temporada de frío!

MERY TURIEL

Mery Turiel. FOTO: Amazon

Vestido camisero (57,90€)

Vestido. FOTO: Amazon

MELISSA VILLARREAL

Melissa Villarreal. FOTO: Amazon

Vestido informal (132€)

Vestido. FOTO: Amazon

TERESA BASS

Teresa Bass. FOTO: Amazon

Vestido punto (24€)