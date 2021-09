Así ha sido la 74º edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Madrid fue de nuevo la capital de la moda y demostró que la innovación, sostenibilidad y tecnología, están más presentes que nunca. La 74º edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid fue la carta de presentación de cómo será la primavera-verano 2022, donde el color tierra será el nuevo violeta, o donde los plisados y el resurgir de los orígenes han estado muy presentes. Agatha Ruíz de la Prada, Pilar Dalbat, Otrura, Andres Sarda o Duarte pisaron de nuevo la pasarela, donde todos sus propuestas y las de los demás diseñadores no pasaron desapercibidas. Se escuchó en alguna otra ocasión algo de reguetón y por supuesto, se viajó en varias ocasiones al Venecia clásico o la isla de Madeira.

Duyos fue el ganador del premio a la mejor colección de Mercedes Benz Fashion Week Madrid. En el último día de la edición se dio a conocer al ganador del premio Allianz EGO Confidence in Fashion: Rubearth. “Estoy alucinando, otra vez”, explicó para La Razón Lifestyle y continuó recordando la sensación de entrar al backstage y escuchar de nuevo el nombre “no me esperaba ganar. Siempre pensé en qué había que tener mucha suerte para ganar dos veces seguidas”.

Rubeth argumentó que “no entiendo la moda como algo que no se pueda llevar a la calle. Pienso que la moda tiene que ser personal, pero tiene que ser cómodo, útil y versátil”. Todavía el diseñador no tiene claro qué hará con el premio, aunque nos desveló que para el siguiente desfile en EGO “quiero volver a conectar con mi lugar de origen, Venezuela. Todo se llevará a las tribus de mi país, que hay un total de cuatro tipos diferentes”.

Pilar Dalbat

Desfile de Pilar Dalbat. FOTO: Mamen BG

Desfile de Pilar Dalbat. FOTO: Mamen BG

Desfile de Pilar Dalbat. FOTO: Mamen BG

Pilar Dalbat nombró a su colección SS2, ”Fortuny II”. Todas las prendas de la colección están inspiradas en el viaje que hizo la diseñadora y en el documental del director Mariano Fortuny, “El universo en una caja”. El plisado, vuelos vaporosos y una gama cromática viva, fueron las tres bases principales que han marcado la nueva línea.

Andrés Sardá

A model wears at collection runway a creation from “ Andres Sardá “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Andres Sardá “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Andres Sardá “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Con la fuerza que caracteriza a Bag Dyal, la colección de Andrés Sardá marcó el ritmo de la jornada, al ser el primer desfile. Se presentó mediante un viaje del pasado, presente y futuro asiático, una nueva forma de entender la lencería de mujer para primavera-verano 2022. No pasaron desapercibidos los encajes y las sedas naturales. La firma confirmó su compromiso con la sostenibilidad usando materiales que se pueden recomponer.

Ágatha Ruiz de la Prada

A model wears at collection runway a creation from “ Ágatha Ruiz de la Prada “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Singer Omar Montes wears at collection runway a creation from “ Ágatha Ruiz de la Prada “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Ágatha Ruiz de la Prada “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

¿A quién no le gusta una prenda donde el color y la expresión artística no tenga normas? Agatha Ruiz de la Prada volvió un año más a Mercedes Benz Fashion Week Madrid y conquistó como siempre. La diseñadora presentó una línea para un verano atemporal, donde los iconos clásicos de la firma como los corazones estuvieron muy presentes. Por cierto, debutaron como modelos: Omar Montes y Gianmarco Onestini.

Duarte

A model wears at collection runway a creation from “ Duarte “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid,16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Duarte “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid,16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Duarte “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid,16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Esta edición está siendo la vuelta a dos conceptos: normalidad y comodidad. Duarte quiso reivindicar el estilo de vida mediterráneo mediante un trabajo de sastrería tanto para mujer y hombre, sin ningún error. Todas las prendas, dando igual el género, reivindican el estilo sin perder color e incorporando nuevas texturas. ‘Lost Paradise’, así nombró Duarte a su nueva propuesta, donde los colores tierra, el azul del mar y la luz se fusionaron a la perfección.

Duyos

A model wears at collection runway a creation from “ Duyos “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Duyos “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Duyos “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 16 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Si no has podido viajar a Madeira nunca, la colección para SS22 de Duyos es la mejor guía para conocer la magia de esa isla. Mediante superposiciones, contrastes de volúmenes y estampados salvajes, Duyos transmite cómo es la naturaleza en todo su esplendor. Se puede decir que Duyos recuperó su esencia viajando y devolviendo los orígenes perdidos. Ganó el premio a la mejor colección.

Dolores Cortés

A model wears at collection runway a creation from “ Dolores Cortes “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, 17 September 2021 FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Dolores Cortes “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, 17 September 2021 FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Dolores Cortes “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, 17 September 2021 FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

El verano, o mejor dicho, la primavera es sinónimo de calor, piscina y playa. Todos los desfiles de Dolores Cortés muestran a una mujer sin complejos y con ganas de llenar de colores cualquier cala. Las prendas están inspiradas en la exposición de las Artes Decorativas de París de 1925. No todo fueron bikinis y bañadores, los vestidos con mucha ligereza, evocaron a viajes exóticos y a la artesanía propia de la firma. ¿Cuál fue el punto de inflexión? El tono tierra y los cortes de las prendas de baño.

Roberto Torretta

A model wears at collection runway a creation from “ Roberto Torretta “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 17 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno ©GTRESONLINE

A model wears at collection runway a creation from “ Roberto Torretta “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 17 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno ©GTRESONLINE

A model wears at collection runway a creation from “ Roberto Torretta “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 17 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno ©GTRESONLINE

No podía faltar en esta nueva edición, Roberto Torretta. La nueva colección fue un motivo de celebración del 40 aniversario de la marca, y de esta manera se mostró una parte más emotiva muy relacionada con la pandemia. Minifalfas, chaquetas tweed o cut out y por supuesto el malva, han dibujado una colección donde el confort y la versatilidad estuvieron presentes todo momento. Como en todos los desfiles, Marta Ortega no falló a la cita.

Teresa Helbing

A model wears at collection runway a creation from “ Teresa Helbig “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 17 September 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Teresa Helbig “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 17 September 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Este año está coincidiendo muchos aniversario, tanto el de Roberto Torreta y también el de Teresa Helbing. Cumple 25 años la firma, y para celebrar tal fecha, la diseñadora diseñó faldas bastante cortas (más de lo normal), prendas en rafia, dice adiós a los tacones y delicados vestidos en seda. La experiencia fue demostrada una vez más.

Isabel Sanchis

A model wears at collection runway a creation from “ Isabel Sanchis “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Isabel Sanchis “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Isabel Sanchis “ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

La tercera jornada la abrió Isabel Sanchis. La valenciana quiso explotar de nuevo ese concepto de elegancia unido a las tendencias actuales. El drapeado, plisado o el bordado son signos de identidad de la firma y han estado presentes desde el primer vestido hasta el último. El público visualizó piezas totalmente blancas o vestidos de gala, donde el color fue el protagonista como el rojo o el pistacho.

Custo

A model wears at collection runway a creation from “ Custo Barcelona“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Custo Barcelona“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Custo Barcelona“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Los setenta nunca se han ido. Custo Barcelona reivindica la moda de lentejuela y disco con una colección pensada para una mujer atrevida y con ganas de salir. Para la primavera/verano de 2022, el diseñador creó vestidos muy cortos, asimétricos y con mucho color. Como en otras ocasiones, Custo Barcelona se decantó por el dorado y bikinis con tiras finas y sensuales.

Otrura

A model wears at collection runway a creation from “ Otrura“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Otrura“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A model wears at collection runway a creation from “ Otrura“ during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 in Madrid, on 18 September 2021. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

La diversidad llegó de la mano de Otrura. Aunque los nuevos diseños destacan por tener una clara inspiración en la década de los cincuenta y por querer transportar al público, a un verano relajado y sin normas (no había zapatos), el cardado de las modelos y el beautyhacer look de los hombres, deslumbró. Camisas holgadas, chalecos traje, pantalón sastre o el tono blanco, fueron las directrices de Otrura para SS22.