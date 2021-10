ROCÍO FLORES sabe que para una noche de chicas en MADRID o MÁLAGA este vestido midi de punto es un match en el Tinder de las tendencias

No hay nada mejor que aprovechar un festivo para irte de noche de chicas y más si es para celebrar por adelantado tu cumpleaños como ha hecho Rocío Flores con sus amigas. Y siguiendo su línea, Rocío nos ha vuelto a dejar un look para copiar de esos que puedes llevar 24/7, para ir al trabajo o a un afterwork con amigas. ¡Felicidades, Rocío! Y es que hoy sí que es ya el cumpleaños de la hija de Antonio David que nació hace 25 años en Madrid.

Stories de Rocío Flores. FOTO: @rotrece

Y para ello no ha necesitado más que un vestido midi de punto, una cazadora vaquera con volantes y unos botines blancos. Uno de esos looks perfectos para este mes de octubre que te saca de cualquier apuro, te soluciona el estilismo y además también te sirve para esos días más frescos del otoño. Por no hablar de dos grandes tendencias como el tejido vaquero o las botas blancas que pisan con mucha fuerza este otoño.