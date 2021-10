PAULA BADOSA es el claro ejemplo de como triunfar (y deslumbrar) en un evento de noche con ZAPATILLAS y mucha elegancia

Como diría El Canto del Loco en su momento, quiero entrar en tu eventazo de noche con zapatillas y que no me miren mal. Y Paula Badosa no solo ha conseguido eso, si no que también se convirtió anoche en una de las mejores vestidas y más elegantes del estreno del nuevo espectáculo de ‘El Mago Pop’ en Madrid. Y sí amigas, lo ha hecho en zapatillas. Y a nosotras no nos puede gustar más.

Paula Badosa en el photocall de el Mago Pop. FOTO: Chema Clares GTRES

En el momento más espectacular de su carrera, y demostrando a muchos que es Paula Badosa por méritos propios. Ni la ‘ex de...’, ni la ‘novia de...’. Es PAULA BADOSA. Porque aunque a muchos aún les cueste, las mujeres también tenemos identidad propia y una carrera de igual mérito que un hombre. ¡Bravo por ti, Paula!

Paula Badosa ha vuelto a Madrid y se ha convertido en la mejor vestida de este evento nocturno en la capital con un traje negro de corte fit, una camiseta blanca básica y unas zapatillas también blancas. Y no ha necesitado más para ser elegancia y tendencia.