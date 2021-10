Para los días más fríos del otoño, SARA CARBONERO apuesta por este vestido largo de punto con sus zapatillas Converse favoritas

“Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la semana.” Eso es lo que debe estar pensando Sara Carbonero y todas nosotras en este frío inicio de semana. Y es que no es para menos, hemos amanecido con 4 grados en Madrid. Y para la ocasión, Sara Carbonero no ha dudado en sacar su vestido más calentito del armario para combinarlo con sus Converse negras favoritas. Un estilismo de lo más casual y adecuado para el otoño que siempre nos salva de todos esos días de no saber que ponerte.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Un vestido de punto de estilo jersey, en su versión más larga, que te hace el look y no tienes que complicarte para ir vestida en tendencia un lunes a primera hora. Y además, abrigadita.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Y para copiar a Sara Carbonero hemos dado con este vestido de nueva colección de Mango, que si no es el mismo de la periodista, es muy parecido. Un diseño tejido de punto con un diseño multicolor, largo, recto y con cuello alto desbocado. Costura del hombro caída, manga larga, aberturas laterales en el bajo y terminaciones de canalé.

Vestido punto rayas (49,99€)

Vestido punto. FOTO: Mango