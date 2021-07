Paula Badosa, la ex de David Broncano que deslumbra en los Juegos de Tokio

Gente

La tenista Paula Badosa se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos de Tokio con una victoria clara por 6-2 y 6-3 sobre la argentina Nadia Podoroska. El partido más cómodo para Badosa desde que llegó a las olimpiadas, donde eliminó en primera ronda y en tres sets a la francesa Kristina Mladenovic y en la segunda a la polaca Iga Swiatek. Pero, ¿quién es la joven jugadora española que deslumbra en los JJOO?

A sus 23 años, Paula se ha convertido en una de las promesas del tenis español tras alcanzar las semifinales en el Mutua Madrid Open, ganar su primer torneo WTA en Belgrado (Serbia) y llegar a los cuartos de final en Roland Garros. El pasado sábado debuto en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020, un sueño que se ha hecho realidad para la jugadora: “Nunca he representado a España, es mi primera vez y hacerlo en unas Olimpiadas es muy especial”, aseguró en una rueda de prensa previa.

Nacida en Nueva York, la tenista se ha criado en Begur (Girona), y además de su faceta profesional, sabe explotar al máximo la de influencer en redes sociales. Y es que, a través de su cuenta de Instagram, comparte cada una de sus vivencias en los partidos así como detalles de su día a día para sus casi 170.000 seguidores. Entre sus pasiones está el deporte, el mar y viajar, aunque por quien siente verdadera devoción es por su madre, con quien habitualmente comparte fotografías en redes.

Ex novia de David Broncano

En cuanto a su vida sentimental, la tenista mantuvo una relación que duró apenas unos meses con el humorista y presentador de ‘La Resistencia’ David Broncano. Ambos fueron pillados el 19 de septiembre, disfrutando juntos de una tarde de teatro y una romántica velada en una arrocería de la capital. Unas fotografías que corrieron como la pólvora y que, a juzgar por las muestras de cariño entre ambos, la pareja se encontraba viviendo uno de sus momentos más dulces. Pero tan solo dos meses después, fuentes cercanas a la pareja, aseguraban a LA RAZÓN que la ambos habrían decidido poner fin a su historia de amor.

En una entrevista con LaLigaSport en el año 2019 reconoció habló sin tapujos sobre la depresión que había sufrido, el que fue momento más complicado de su vida, la otra cara del deporte: “Pasé por muchos momentos de ansiedad, de depresión, lo reconozco. Estuve con especialistas para que me ayudaran a salir de ahí porque no tenía ganas ni personal ni profesionalmente de hacer nada. Perdía la ilusión de jugar al tenis, no disfrutaba nada cuando iba a jugar, sentía una presión y una obligación y unos miedos y no quería competir ni entrar en pista”. Afortunadamente consiguió superarlo y logró mentalizarse para ser una tenista que compite con las más grandes.

Ahora, Badosa disfruta de su éxito profesional en los Juegos Olímpicos de Tokio, cumpliendo uno de sus sueños, y oteando las medallas en el horizonte.