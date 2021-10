No se puede ser MÁS tendencia que BLANCA SUÁREZ con un lookazo años ochenta con bomber y pantalones de piel

¿Podemos estar hablando del lookazo de la semana? Pues nosotras no tenemos ninguna duda amigas. Ha sido ver a Blanca Suárez en la presentación y desfile de la colección FW21 de Etam y caer rendidas de amor. Y es que no podemos ser más fans de Blanca y de su estilista Freddy Alonso, por no hablar de su maquillaje y peinado. Un look de 10 y de lo más ochentero.

Y es que Blanca Suárez no podía ir más en tendencia con unos pantalones de efecto cuero, la prenda por excelencia de este otoño, tanto para un estilismo de mañana como el de la actriz, como para uno de tarde. Por no hablar de la chaqueta tipo bomber, de lo más en tendencia también y que ha robado todas las miradas cuando Blanca Suárez ha entrado a la sala del Palacio de Santa Bárbara donde ha tenido lugar este espectacular desfile de Etam con la colección Otoño/Invierno inspirada en el mundo del ballet clásico y la ópera.

Blanca Suárez en la presentación y desfile de la colección FW21 de ETAM. FOTO: Jesus Briones GTRES

Un estilismo firmado por Isabel Marant con todo el protagonismo para esta espectacular bomber con un llamativo estampado de flores en tonos rojos y azules, que ha combinado cropped top negro básico, pantalones de piel negros y sandalias de tiras también en negro de Stuart Weitzman.

Además, nos ha encantado su beauty look con coleta bubble súper tirante y maquillaje bastante natural para un evento de mañana como este.