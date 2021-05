Blanca Suárez: “¿Etiquetas? Lo importante es que la gente te conozca y se de cuenta de que no hay que quedarse con las primeras impresiones”

Libre de etiquetas. Así se ha presentado Blanca Suárez bajo el cielo azul de Madrid esta mañana para presentarnos la nueva colección de baño de Etam. ¿Ganas de verano? Todas y más. Sobre todo después de ver el lookazo que se ha marcado blanca para el evento con un top de bikini blanco de la nueva colección de Etam y blazer y falda de piel malva. ¿Lookazo de 10? ¡Lookazo de 10! Por lo hablar de la melena larga (larguísima), al más puro estilo Zendaya, con la que la actriz nos ha maravillado a todos.

¿Etiquetas? A la pregunta de Lifestyle, Blanca Suárez nos ha contado que ella también ha puesto muchas veces etiquetas a la gente sin conocerla, igual que han hecho con ella. “Me ha pasado muchísimo, lo que pasa es que no todo el mundo te lo dice... Antes te caía fatal y ahora me pareces súper maja (risas). Espero que otra gente haya cambiado la opinión a positivo y no me lo hayan dicho. La mayoría de veces es por la imagen que les ha llegado mía a través de los medios”.

¿Su look favorito para combinar con la nueva colección de baño de Etam? “Lo tengo claro, un pantalón o una falda de tiro alto. He decidido que me sienta mejor que el tiro bajo. Me gusta combinar un top con esa parte de abajo de tiro alto”.

Blanca Suárez presentando la nueva colección de baño de Etam.

¿Más detalles de su estilismo? Su manicura multicolor en tonos pastel en las manos y en verde pastel para los pies.

Manicura Blanca Suárez.

¿Melena de sirena? Así nos ha enamorado Blanca Suárez que nos ha sorprendido con su súper larga y ligeramente ondulada melena. ¡Estaba guapísima! Un maquillaje en tonos rosados que le favorecía muchísimo y que combinaba a la perfección con los con su look.

Un top de bikini de escote recto y sin aros de Etam, blazer y una falda en cuero en tonos malva de The Al para LuisaViaRoma y sandalias de tiras de cuero en tono nude de Jimmy Choo.