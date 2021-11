O los amas o los odias, pero estos shorts de punto de ZARA son tendencias máxima con las botas blancas más chonis que VIOLETA MAGRIÑÁN convierte en elegantes

Son esas tendencias que a muchas nos encanta, pero que luego no nos atrevemos a llevarlas nosotras. Primero de todo porque llevar shorts de punto ya con este frío y las piernas al aire, solo es apta para personas poco frioleras, y está claro que yo no estoy entre ellas. Pero eso sí, me encanta el lookazo que se ha marcado Violeta Mangriñán con este conjunto de punto jacquard de Zara con shorts y chaqueta.

Stories de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangriñán

¿El toque final? Se lo ha dado con las botas más en tendencia y más chonis del otoño, si las botas blancas, que a nosotras como a Violeta nos encantan. Además, que la joven televisiva tiene el poder de convertir en elegante todo lo que se pone. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este estilismo.

CHAQUETA PUNTO JACQUARD (39,95€)

Chaqueta punto. FOTO: Zara

SHORTS PUNTO JACQUARD (19,95€)