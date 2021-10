Si todo el mundo se pregunta de dónde es el vestido de VIOLETA MANGRIÑÁN es porque sienta genial y será tu mejor compra para todas las noches otoño

Y no nos extraña. ¿De dónde es el vestido de Violeta Mangriñán? Sin duda, es la pregunta más repetida desde anoche y nosotras lo hemos encontrado en Zara. Y es que no se puede ser más tendencia que Violeta que siempre acierta con todos sus lookazos y esta vez lo ha vuelto hacer con este mini vestido drapeado de ‘efecto tipazo’ que además tiene el estampado más original que dará color a todos tus looks de otoño/invierno y se convertirá en tu mejor aliado para todos los eventos de los próximos meses.

Un vestido corto con cuello redondo y manga larga de nueva colección de Zara con detalle de frunces elásticos y cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Además, Violeta Mangriñán lo ha combinado con unas botas de caña muy alta elásticas en azul eléctrico y una blazer de efecto piel negra. ¡El lookazo del fin de semana!

Stories Violeta Mangriñán. FOTO: @violetamangrinyan

VESTIDO DRAPEADO ESTAMPADO (39,95€)

Vestido drapeado estampado. FOTO: Zara

