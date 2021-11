El pantalón efecto piel ‘low cost’ que buscas está en PULL&BEAR y MERY TURIEL nos ha dejado claro que hace tipazo

No hay ‘insider’ de moda que no tenga más de una prenda de ‘efecto piel’ en su armario esta temporada. Se puso hace de moda hace un par de temporadas y hoy en día, es uno de los tejidos ‘tendencia’ más vistos. Sí, estamos hablando del ‘efecto piel’. ¿Cómo llevar este tejido en otoño? Las tendencias del momento dictan que se pueden llevar varias prendas ‘efecto piel’ a la vez y Mery Turiel nos ha hecho desear con todas nuestras fuerzas este pantalón de ‘efecto piel’ de Pull&Bear que además de parecer caro, hace tipazo. Vamos que no vamos a esperar al Black Friday para incluirlo en nuestro armario.

Estamos hablando de esta maravilla de pantalón recto de efecto piel disponible en varios colores, de tiro alto, cintura con trabillas, diseño de cinco bolsillos y cierre de cremallera y botón.

Mery Turiel con pantalón de piel. FOTO: @meryturiel

El de Mery Turiel es el modelo de color negro, pero también está disponible en caqui. Y aunque ella lo lleva con un top, nos parece perfecto para llevar con un jersey gordito de lana.

Pantalón recto efecto piel (25,99 €)

Pantalón 'efecto piel'. FOTO: Pull&bear